ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の#4が18日に放送された。【映像】厳しい現実…番組内で公開された預金口座の画面18日放送では、アーティストとして活動する竹内唯人が自ら番組に逆オファーし登場。 19歳の時に恋愛リアリティーショーに出演して大反響を集め、一躍ブレイクを果たした竹内。当時は月収が約100万円に達し、21歳で約400万円の高級車アウディを購入するなど華やかな生活を送