6月21日（土）、東京芝1800mで行われる府中牝馬ステークス・G3（以下、府中牝馬S）。去年から舞台を東京に移し、ハンデ戦（実績がある馬ほど重い斤量を背負い、各出走馬に勝つチャンスを与えるレース）として実施される一戦だ。まずは今年の主役候補から見ていこう。注目はフローラS2着のヴァルキリーバース、福島記念・G3勝ち馬で前走G1 6着のニシノティアモ、福島牝馬S・G3を制したコガネノソラらだ。だが、このレースは過去のデ