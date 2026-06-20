天皇皇后両陛下のオランダ訪問の初めに「旧交」を温めたのは、ウィレム・アレキサンダー国王夫妻とのサッカー・ワールドカップのテレビ観戦でした。陛下と国王が一緒にセルフィーに収まった写真に、国王が偶然の機会を最大限に生かしたと思いました。振り返れば、日韓共催の2002年にはベルギーのフィリップ国王夫妻が来日し、両陛下と一緒に観戦しています。今回も、14年前も、「2対2」のドロー。“ピースフルな結果”（陛下）に、