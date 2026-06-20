AppleがWWDC 2026で発表した「iOS 27」には、まだ開発中の機能がいくつかあるようです。 Bloombergによれば、AppleはOpenAI、Anthropic、Googleと、iOS 27の「Siri AI」に各社のAIチャットボットを組み込むべく、協議しているとのこと。これが実現すれば、ユーザーはSiri AIを通じて各社のAI機能を利用できるようになります。 現在、Appleは2024年にOpenAIと結んだ提携に基づき、Siriとの連携機能の一環としてChatGPTをサポ