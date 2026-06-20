アメリカ・テキサス州の高速道路に小型ジェット機が墜落し、炎上する様子がカメラに捉えられた。機内には人が取り残されており、窓を叩いて脱出しようとしていた。乗っていた人たちは扉からまもなく脱出できたが、この事故で1人が死亡したという。炎上する小型ジェット機…機内には人の姿アメリカ・テキサス州の高速道路で撮影されたのは、激しく燃え上がる炎だ。この日、小型ジェット機が高速道路に墜落した。機体の中から聞こえ