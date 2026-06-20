「まっすぐを1本打ちたいですね」6月11日の試合前練習後の取材でこのように話していたロッテの池田来翔は同日の中日戦でストレートを安打にすることがはできなかったが、19日の楽天戦で“ストレート”をライト前に弾き返す安打を放った。19日は池田の出身でもある習志野高校吹奏楽部が来場。後輩たちの前でしっかりとかっこいい姿を見せた。8回の守備から途中出場した池田は、最初の打席となった8−4の8回無死走者なしの第1