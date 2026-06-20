〈Netflixで配信中のドラマ『地獄に墜ちるわよ』の勢いが衰えない。配信開始から1ヵ月以上が経つが、週間ランキング（シリーズ部門）では6週連続で日本1位を獲得。シンガポールや韓国など7ヵ国でトップ10入りを果たすなど大ヒットとなっている。しかし、ドラマはあくまでも“フィクション”であり、実際の細木数子像とは異なる点が多数ある。『細木数子魔女の履歴書』の著者である溝口敦氏が、当時の取材をもとに、ドラマで描き