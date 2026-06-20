「ワルそ〜（笑）」豊かな緑に囲まれ、ひっそりと静まり返る明治記念館（港区）。６月６日、皇室所縁（ゆかり）のこの地で行われたのは、『第１回玉袋筋太郎芸能生活40周年を祝う会』だった。「玉袋さんご自身がプロデュースされた会で、各界から約200人が出席。会場の入り口付近には、古舘伊知郎氏（71）、高田延彦氏（64）、蝶野正洋氏（62）らからの祝花が並んでいました。熱狂的なプロレスファンである玉袋さんのパーティらし