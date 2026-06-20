全国高等学校野球選手権大会の予選が間もなく始まるが、日本高等学校野球連盟（高野連）は2028年シーズンまでに公式戦の試合イニングを7回にするか検討している。7回制は選手の熱中症対策や教職員の負担軽減などのためで、国民スポーツ大会では昨年（2025年）から導入されている。テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」でも2026年6月18日放送で「議論白熱！」と取り上げ、木曜コメンテーターの柳澤秀夫氏は「高校生の声を