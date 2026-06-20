ラッパーのポスト・マローンが16日のコンサート中、ヘリコプター事故で他界したラッパーのオリバー・ツリーさんを追悼した。トロントでの公演中、マローンはそのコンサートを「まさに美しい男性の人生を祝福する」オリバーさんに捧げると観客に語り掛けた。 【写真】世界の名所をバックに見せていた笑み生前のオリバー・ツリーさん そして、ロジ