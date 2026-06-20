20日、福岡市南区で酒を飲んで自転車を運転したとして、20歳のベトナム人留学生が逮捕されました。警察によりますと、20日午前4時ごろ、福岡市南区玉川町でパトロール中の警察官が、蛇行して走行する自転車を発見し停止を求めました。自転車を運転していた男から酒の臭いがしたため、呼気を調べたところ、基準値の4倍を超えるアルコールが検出され、男を現行犯逮捕しました。酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、福岡