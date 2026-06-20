アメリカとオーストラリアの一戦北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月19日に大会9日目を迎え、グループDの第2節でアメリカ代表とオーストラリア代表が対戦。試合中に起きた珍事が「初めて見た」「珍しいシーン」など注目を集めている。試合は後半アディショナルタイム、ドイツ人主審のフェリックス・ツバイヤー主審が残り3分のところで、足をつってピッチに座り込んだ。アメリカのFWフォラリン・バログンがツバイヤー主審