4月の中央アルプス。中央アルプス雷鳥サポーターズクラブ 北村忍代表「けさは、数少ないですね」春になって、ライチョウの追跡調査が本格的に始まっていました。この日、カメラが出会えたのは1羽のみ。5月。さらに雪解けが進み…。雪渓を登るのは、ライチョウ研究者で信州大学名誉教授の中村浩志さん(79)。今年も変わらず、調査の最前線に。信大名誉教授中村浩志さん「あー、こっち来た」えさとなる高山植物が