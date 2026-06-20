◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第２戦スコットランド０―１モロッコ（１９日、ボストン競技場）前回大会４強のモロッコ（ＦＩＦＡランク同７位）は７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）を１―０で下した。決勝トーナメント（Ｔ）１回戦で日本と対戦する可能性のある両チームの戦い。先手を取ったのはモロッコ。ＦＷサイバリ（ＰＳＶ）がＤＦラインの裏に抜け出し、ゴールネット上部に突き刺した。第１戦