令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase40「創る」が21日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case40「創る」予告現実の世界で罪を重ねる人間たちが失踪するブラックケースが続発した。罪人に天罰を下すパニッシュゴアナイトメアの仕業らしい。相手が罪人とはいえやり過ぎだ！ナイトメアの暴走を止めようとする莫（今井竜太郎）にノクス（古川雄輝）も合流。最凶の