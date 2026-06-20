俳優でアーティストの光宗薫が20日までに自身のXを更新。18日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』で優勝に輝いたアート作品を公開した。【写真】「写真かと思った」『プレバト!!』満点優勝した光宗薫のアート作品今回の放送では点描画のような表現が話題の「丸シールアート」才能ランキングを届けた。水彩画や色鉛筆で圧倒的実力を誇る光宗だが、同部門は初参戦。「山手線の夜景」をテーマに作品を創作した。光宗が代々木ブロー