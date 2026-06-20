安楽宙斗スポーツクライミングのワールドシリーズは19日、オーストリアのインスブルックでボルダー第5戦が行われ、男子で昨年の世界選手権王者の安楽宙斗（JSOL）が開幕5連勝とし、4年連続の年間総合優勝を決めた。川又玲瑛が2位に入った。（共同）