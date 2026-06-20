将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負第2局が6月19日に行われ、藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）が服部慎一郎七段（26）に快勝し、開幕2連勝で防衛と7連覇に王手をかけた。ノーミスとも言える圧巻の指し回しを見せた絶対王者に対し、ABEMAの中継で解説を務めた先輩棋士たちはその“充実ぶり”を大絶賛。その強さと精神力に、ファンからも驚嘆の声が殺到している。【映像】藤井棋聖が「完全体」に近づいた