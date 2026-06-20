赤沢経済産業相は１９日の閣議後の記者会見で、品薄が指摘されているシンナーについて、工務店などの事業者が卸売業者を介さずにメーカーから直接購入できる仕組みを２３日から始めると発表した。事務用品通販大手アスクルの物流網を活用する。工務店や自動車整備工場は、国土交通省の相談窓口に必要な量を伝えた上で、アスクルの専用サイトを通じて製品を購入する。アスクルがメーカーから製品を受け取り、事業者への配送を行