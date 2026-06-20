サッカー日本代表の中村敬斗選手を特集したドキュメンタリー企画が、日本テレビ系ニュース番組『追跡取材 news LOG』（後10：00〜後10：54）できょう20日に放送される。【画像】中村敬斗の幼少期の秘蔵映像よりFIFAワールドカップ2026のオランダ戦で活躍を見せた中村の圧倒的な得点力と独特のドリブルの秘密を徹底取材。「シュートは代表で1番」と代表メンバーの伊東純也選手も絶賛する得点力の原点と進化の軌跡に迫る。番組