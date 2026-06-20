サントリービバレッジ＆フードは6月18日、ペットボトル・缶など131品目で11月1日出荷分より価格改定を実施すると発表した。製造コストや物流コスト等の上昇が長期化していることにより、企業努力のみでの吸収が困難な状況となっていることを受けた措置。131品目は全商品のうち5割強にあたる。価格改定率は、メーカー希望小売価格（税抜）でペットボトルが5〜12％、缶などが9〜19％の上昇。例を挙げると、「クラフトボス