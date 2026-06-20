ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドに対し、英紙が厳しい論調を展開している。コンゴ民主共和国との北中米W杯初戦後、「見ていて悲しくなる」とまで表現し、41歳となった同選手の現状に疑問を投げかけた。同紙は前日にハットトリックを達成したリオネル・メッシ、セネガル戦で躍動したキリアン・ムバッペ、イラク相手に圧巻のパフォーマンスを見せたアーリング・ハーランドと比較。かつて世界最高峰だったロナウドが、も