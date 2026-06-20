「もっと自信を持ちなさい」「いや持てないから苦しんでるんだろうが！」「おまえに何がわかるんじゃい！！！」話題の書籍『ほんとうのことを書く練習』から、「自己肯定感」の土台となる習慣を紹介します。（構成・写真／ダイヤモンド社書籍編集局・今野良介）自分を検閲したがる人たち自己肯定感が低い人には、ある共通点がある。自分の話を聞いていないこと、だ。そんなことはない、と反論するのはちょっと待ってもう少し読んで