◆米大リーグカブス１６―２ブルージェイズ（１９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は「７番・三塁」、カブスの鈴木誠也外野手（３１）は「４番・ＤＨ」で先発して”侍右打者対決”が実現した。日本人右打者が同一試合で先発したのは、２００８年５月１７日、パドレス時代の井口資仁が「２番・二塁」とマリナーズ・城島健司が「５番・ＤＨ」で実現して以来１８年ぶりとなっ