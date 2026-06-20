米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、タイガースのジャスティン・バーランダー投手（43）の復帰が再び遅れることになったと報じている。今週初めには、バーランダーが60日間負傷者リストから復帰し、21日のホワイトソックス戦に先発する予定だと伝えられていた。しかし、その計画は白紙となった。17日のブルペン投球中に左ハムストリングを痛め、その後、肉離れと診断された。復帰までには数週間を要する見込みだとい