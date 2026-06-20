明大に進学したモデルで女優の本田紗来が、２０日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。インスタグラムに「ザ！世界仰天ニュースありがとうございました再現ＶＴＲにも挑戦させていただき、貴重な経験になりました」と報告した本田。髪をアップにし、白のブラウス姿で笑顔を見せている。この投稿にフォロワーからは「かわいいオーラで溢れてる」「いっつもかわいい」「どんどんまりんちゃんに似てきてる」