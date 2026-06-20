会社からChatGPTのアカウントは配られたけれど、いまいち使いこなせていない――そんな人は少なくない。だが、同じAIツールを同じタイミングで導入しても、「化ける人」と「終わる人」がはっきり分かれるという。1000社・3000名のビジネスパーソンの“AIとの出会い”を間近で見てきた、株式会社ガラパゴス代表・中平健太氏の著書『AIで終わる人 AIで化ける人』から、その分かれ道となる「思考の癖」を紹介する。「自分の頭で考える