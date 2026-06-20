オランダとの第2戦を前に開かれた記者会見に臨むスウェーデンのポッター監督（右）ら＝19日、ヒューストン（共同）【ヒューストン共同】1次リーグF組首位のスウェーデンが19日、オランダとの第2戦を前にヒューストン競技場で記者会見し、ポッター監督は2トップの破壊力に自信を示した。5―1で大勝したチュニジア戦で、ともに得点したヨケレス、イサクについて「個としても素晴らしく、異なる特長を持つ。どんな相手にとっても脅