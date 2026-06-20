東京女子プロレスに所属する上福ゆき（33）が20日までに自身のインスタグラムを更新。クレープを食べるオフショットなどを投稿した。自身のインスタグラムで「365日甘いもの食べて過ごしたいです」とつづり始めた。「安い生クリームを飲みながらヌテラにリッツぶち込んでかき混ぜてスプーンで食べるのが好きです」とクレープを食べるオフショットなどを投稿した。ハッシュタグでは「#激甘党」と記した。ネットでは「最高