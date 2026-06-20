（CNN）イスラエルとレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラが新たな停戦で合意したことが分かった。事情に詳しい複数の情報筋が明らかにした。事情に詳しい関係者によると、停戦は現地時間19日午後4時に発効する見通しで、米国とカタールが仲介したという。事情に詳しい別の外交筋は、カタール、米国、イランの3カ国が仲介に当たったと説明した。イスラエル国防軍（IDF）の報道官は19日午後のブリーフィングで、停戦についての