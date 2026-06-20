19日、キューバ・ハバナの街を歩く人（ゲッティ＝共同）【サンパウロ共同】キューバのマレロ首相は18日、民間企業への規制緩和など市場開放につながる経済改革案を発表した。圧力を強めるトランプ米政権の要求に応じ開放路線へとかじを切った格好だが、石油禁輸や制裁の緩和につながるかどうかは不透明だ。改革が実行されれば、1959年の革命以降、社会主義経済を続けてきたキューバにとって転機となる。米国はキューバに対し、