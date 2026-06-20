アフリカ中部、コンゴ民主共和国では、エボラ出血熱の感染拡大が続き、19日までに死者数は200人を超えました。これはコンゴ民主共和国の難民キャンプにある墓地の映像で、ここでは先月初旬以降、少なくとも30人がエボラ出血熱で死亡したとみられています。WHO＝世界保健機関によりますと、エボラ出血熱の感染拡大が続くコンゴ民主共和国では、19日までに896人が感染し、そのうち232人が死亡したということです。ロイター通信はWHO