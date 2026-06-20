1日のタスクが一段落したタイミングで、頭のコリをほぐすようなパズルに挑戦してみませんか？ 当たり前に使っている日本語も、一文字抜けているだけで意外と悩んでしまうものです。問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・横の並び：ま ＋ □ ＋ て ＋ □・縦の並び（左）：で ＋ □ ＋ わ・縦の並び（右）：さ ＋ □ ＋ そ答えを見る↓↓↓↓↓正解：「ん」正解は「ん」でした。▼解説・