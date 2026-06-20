俳優の三浦翔平さんは6月18日、自身のInstagramを更新。イケメンショットを公開しました。【写真】三浦翔平の爽やかイケメンショット「本当に若々しいです」三浦さんは「@tommyhilfiger2026 summer collection」とつづり、5枚の写真を投稿。ネイビーのジャケットに白いパンツを合わせたコーディネートで、コレクションを鑑賞する様子や、川沿いにたたずむ姿などを披露しました。シンプルながら上品な装いを着こなしており、爽やか