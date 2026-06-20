歌手の千昌夫（79）が19日、自身のインスタグラムを更新。「71年前に亡くなった」という父の写真を公開し、父への思いをつづった。【写真】「似ていらっしゃいます」千昌夫が公開した“たった1枚残る”父の写真ひとつ前の投稿では、「わたしが8歳の時、父が出稼ぎ先の足寄で亡くなりました 北海道コンサートツアー移動途中に、親父に手を合わせる事出来ました」と、足寄駅の前にたたずむ自身の写真をアップしていた千。この