◆米大リーグブレーブス―ブルワーズ（１９日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）１２日のフィリーズ戦でメジャー初完封、１安打無失点の準完全試合、自己最多の１５三振を奪ったブルワーズの右腕Ｊ・ミジオロウスキー（２４）が、敵地のブレーブス戦に先発。１２日のフィリーズ戦の１回にはＭＬＢが公式に球速測定を開始して以後で先発投手として史上最速となる１０４・５マイル（約１６８・１キロ）を記録す