フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２０日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組ではＮＨＫの廣瀬智美アナウンサーが近く退局し、巨人の球団職員へ転身することを報じたスポーツ報知の一面記事を紹介した。記事では「廣瀬アナは「ニュースウオッチ９」のスポーツキャスターや「サンデースポーツ」のメインキャスター、「ＮＨＫのど自慢」の司会な