プロペラのように動かす「内股キック」で力を得る キックは「内股」で蹴りましょう。両足を上下に動かすイメージを持っているかもしれませんが、泳ぎ上手なスイマーは、みんな内股でキックを打ちます。内股でキックを打つと「揚力」と「抗力」を得ながら泳げるからです。 「抗力」は“うちわであおぐ力〟、「揚力」は“ヘリコプターのプロペラが回る力〟だと考えましょう。