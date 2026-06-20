人気コスプレイヤーの伊織もえが、発売中のグラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』の表紙を飾った。【別カット】提灯の光に照らされ儚げな表情を見せる豊田ルナも登場『旬撮GIRL』は、『週刊SPA!』で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ。記念すべき30号となる今作には、伊織のほか、福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、本多もか、豊田ルナ、HARUKAら人気グラビアタレントが集結し、撮り下ろしカットを大ボリ