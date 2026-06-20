１９日の東京外国為替市場では円売り・ドル買いの動きが優勢となり、対ドルの円相場は１ドル＝１６１円４５銭まで下落した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による年内の利上げ観測が強まっていることが背景にあり、市場では日米の金利差拡大が意識されている。１９日午後５時は、前日（午後５時）と比べて７２銭円安・ドル高の１６１円３１〜３３銭で大方の取引を終えた。１８日のニューヨーク外国為替市場では、２０２４年