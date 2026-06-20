ステーブルコインの特徴政府や金融機関が新たな電子決済手段として関心を寄せるデジタル通貨「ステーブルコイン」が、マネーロンダリング（資金洗浄）に悪用されている。法定通貨と連動して価格を安定させる特徴があり、送金も迅速なため、特殊詐欺などで得た資金の交換先に。逮捕者も出ており、国内での取引本格化に向けて、専門家は「対策が必須」と指摘する。今年3月、投資詐欺グループに代わり収益を資金洗浄したとして、