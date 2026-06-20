ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（32）が20日までに自身のインスタグラムを更新。“生脚”超ミニスカート衣装姿を投稿した。自身のインスタグラムで「生放送行ってきます」と題してつづり始めた。「今日もメイクさんが沢山撮ってくださいました」と“生脚”超ミニスカート衣装姿を投稿した。ネットでは「スタイル完璧」「可愛すぎる！」「スレンダー！」「顔が小さい！」「美脚」「脚長っ！」「スタイル抜群」などの声があ