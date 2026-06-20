日本代表は20日、北中米ワールドカップのグループリーグ第2戦でチュニジア代表と対戦する。19日には森保一監督が試合会場のモンテレイ・スタジアムで前日記者会見に出席した。以下、試合前日の会見要旨―初戦のオランダ戦で貴重な勝ち点1を手にした。価値のある勝ち点1だと話していた。モンテレイは非常に暑い場所だが、どういう位置付けで臨むか「オランダ戦は選手たちが非常に良いパフォーマンスを見せてくれて、最後まで粘