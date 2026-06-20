北中米ワールドカップを戦う日本代表の森保一監督が19日、グループリーグ第2戦の前日記者会見に出席し、エルベ・ルナール監督が新たに就任したチュニジア代表との一戦に「局面局面で厳しい戦いになる」と展望した。チュニジアは14日の大会初戦でスウェーデンに1-5の大敗を喫した後、サブリ・ラムシ前監督を解任。大会中の監督交代という異例の決断により、かつてサウジアラビア代表を率いて日本との対戦経験豊富なルナール氏が