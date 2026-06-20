[6.19 W杯D組第2節 アメリカ 2-0 オーストラリア シアトル]北中米ワールドカップは現地時間19日、D組第2節のアメリカ代表対オーストラリア代表を行い、2-0でアメリカが完勝。26日に行われる第3節でアメリカはトルコ、オーストラリアはパラグアイと対戦する。去年の10月にも国際親善試合にて両者は対戦。その際も2-1でアメリカが勝利していた。アメリカは負傷の影響で攻撃の軸、MFクリスティアン・プリシッチを欠くも前半11分