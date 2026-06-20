台風第７号が発生 ［気象概況］２０日３時、フィリピンの東の北緯１３度２５分、東経１３８度３０分において、熱帯低気圧が台風第７号になりました。台風は１時間におよそ３０キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心から半径２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。 【写真を見る】