政府は、皇室典範改正案の骨子を作成するにあたり、衆参両院の正副議長と水面下で調整を重ねた。皇族数の確保に関する「立法府の総意」から逸脱しないよう腐心し、薄氷を踏む思いで法案化に向けた作業を進めている。（岡田遼介、薦田大和）「衆参正副議長に皇室典範改正の骨子を報告し、おおむね了承をいただいた」木原官房長官は１９日夕の記者会見でこう述べ、改正案の要綱の作成に入る考えを明らかにした。これに先立ち、