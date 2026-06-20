元フジテレビでフリーアナウンサーの本田朋子（42）が19日、自身のインスタグラムを更新。元スポーツ担当アナたちとの再会ショットを披露した。「由恵のコーヒー、最高でした」とつづり、元テレビ朝日でフリーアナウンサーの竹内由恵、元フジテレビでフリーアナウンサーの平井理央とのスリーショットを公開した。「そして、久しぶりの元スポーツ担当アナ集合」とかつてスポーツ番組を担当していたアナ同士の交流を明かした。