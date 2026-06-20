ネーションズリーグ第2週バレーボール女子のネーションズリーグ第2週フィリピン大会が19日に行われ、日本はチェコに3-0（25-15､25-23､27-25）でストレート勝ちした。試合後の会場では、日本選手たちに群がる大多数のファンの姿が目撃され、熱狂ぶりが反響を呼んでいる。大歓声が鳴り響いた。試合後、ファンゾーンに現れた選手たち。選手との交流を待ち構えていたのは、大勢の地元フィリピンのファンだった。一斉にスマートフォ