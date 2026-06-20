深田竜生（ACEes）が主演を務め、浮所飛貴（ACEes）が共演する7月11日スタートのドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の撮影現場から、初日の光景をとらえた写真と、深田×浮所が手ごたえを語ったクランクインコメントが到着した。【写真】深田竜生×浮所飛貴の笑顔まぶしいオフショット本作は、連続ドラマ単独初主演の深田竜生が、同じACEesメンバーの浮所飛貴を恋の相手に迎えて繰り広げる